Украинский певец Monatik (Дмитрий Монатик) 1 апреля отпраздновал свой день рождения. Звезды украинского шоу-бизнеса решили поздравить артиста с 35-летием и сделать ему сюрприз.

Друзья Дмитрия Монатика организовали вечеринку в одном из загородных комплексов под Киевом.

На своих страницах в Instagram звезды активно делятся фотографиями с празднования дня рождения.

Среди знаменитостей, которые приехали поздравить артиста, были Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Юлия Санина и Вал Бебко.

Также к празднованию присоединились Влад Яма вместе с женой Лилианой, Нина Матвиенко и Екатерина Осадчая.

Монатик показал лица сыновей

Украинский певец Дмитрий Монатик показал лица своих сыновей на обложке модного глянца Lofficiel Украины.

Артист ранее скрывал детей от публики. Но сейчас отметил, что настало время познакомить Платона и Даниила с виртуальным миром.

Также Монатик подчеркнул, что дети — это его гордость и самое большое достижение в жизни.

Фото: Юлия Санина