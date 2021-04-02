Участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 и воздушная гимнастка Елизавета Крутикова рассказала, как она потеряла деньги из-за экс-возлюбленных.

По словам девушки, ее дважды обманывали бывшие парни. Первый бойфренд Лизы взял у нее в долг $7 тыс., которые не возвращает уже на протяжении шести лет.

— Раз в год я ему звоню, но он говорит, что денег нет. И что я могу сделать? Ничего, — сказала Лиза.

Второй парень Крутиковой — музыкант, с которым они вместе работали. Пара встречалась пять лет.

Девушка признается, что очень его любила и доверяла. Так, когда Елизавета находилась в Америке, она заработала немалую сумму денег и решила купить квартиру в Киеве. По словам Крутиковой, цены на недвижимость тогда упали, но приехать сама она не могла.

— У меня в Киеве был только он, и я выслала ему $39 тыс. на покупку квартиры. Он сказал, что найдет проверенного застройщика и все устроит в лучшем виде. Сфотографировал мне какие-то документы. Я думала, что у меня уже есть своя квартира в 20 лет, — призналась Лиза.

После возвращения из Америки Крутиковой сразу же предложили следующий контракт. Она уехала на 14 месяцев в Германию, где заработала €15 тыс. на ремонт.

— Он мне сказал — давай я их заберу и положу в отцовский сейф. Я вообще ни о чем не догадывалась, ведь мы пять лет были вместе. Он постоянно говорил, что я самая лучшая, — сказала Крутикова.

По словам девушки, она начала догадываться, что происходит что-то неладное, но не знала, что именно. И в какой-то момент все ее знакомые и родные начали твердить о том, что он ее обманывает, и никакой квартиры нет.

— Он привез мне распечатанную на принтере бумажку — без печатей, без ничего. Я спросила у него — квартиры нет? После этого я осталась одна, без квартиры, без денег и без парня, — призналась Лиза.

Анна Богдан рассказала, как заболела Covid-19 на Холостяке

Экс-супруга Андрея Богдана Анна Богдан рассказала, как заболела Covid-19 на шоу Холостяк. По словам девушки, во время съемочного процесса коронавирусом заболел сотрудник проекта, после чего всех участниц заставили сдать тест.

Богдан подчеркнула, что положительный результат теста ее шокировал, поскольку она отлично себя чувствовала.

Фото: Елизавета Крутикова