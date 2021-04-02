Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала о своих комплексах, гонораре $30 тыс. за одну фотосессию и дне, который она никогда не забудет.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV звезда ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Даша призналась, что самый большой комплекс, который ей уже удалось преодолеть, — это неприятие возрастных изменений.

Певица не считает себя звездой, а также ее раздражает, когда журналисты задают вопросы на тему личной жизни.

Также Даша Астафьева рассказала про день, который она никогда не забудет.

— Никогда не забуду 4 марта 2021 года, поскольку меня могло больше не быть. Я попала в больницу, меня забрала скорая. Я очень безответственно относилась к своему здоровью и сделала большую ошибку, — призналась Даша.

Впервые певица снялась обнаженной в 17 лет, а самый большой гонорар, который она получила за фотосессию, составляет $30 тыс. Благодаря этой работе Даша смогла приобрести себе квартиру.

Звезда призналась, что когда была участницей группы NikitA, ее хотели выкупить у продюсера за $2,5 млн.

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В менталитете украинцев Дашу раздражает то, что они не могут радоваться за достижения своих соотечественников.

Также Астафьева отметила, что если бы она не ушла от продюсера Юрия Никитина, то не была бы такой счастливой, как сейчас.

Даша Астафьева о любви к себе

Украинская актриса Даша Астафьева поделилась секретами внутренней гармонии и рассказала, как научиться любить себя.

Звезда отметила, что благодаря любви к себе можно сделать мир лучше. Она советует начинать с малого, чаще оставаться наедине с собой, больше путешествовать и учиться новому.

Фото: Даша Астаф’єва