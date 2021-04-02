Шесть лет назад, осенью 2015 года, в эфире ICTV вышел иронический детектив Пес о непростом полицейском Максе, черную полосу в жизни которого изменила немецкая овчарка по кличке Пес.

Сериал стал безумно популярным и сейчас съемочная команда работает уже над седьмым сезоном.

За время существования детектива состав актеров не менялся. Предлагаем вспомнить, как все начиналось и как выглядят любимые персонажи сегодня. А также делимся подробностями, изменилась ли их жизни за кадром.

Никита Панфилов

Актер, который играет главную роль полицейского Макса Максимова, уже успел отпраздновать свой 40-летний юбилей. За время съемок в картине Никита третий раз женился и во второй раз стал отцом. Вместе со стоматологом Ксенией Стрельниковой актер воспитывает дочь Аврору, которой скоро исполнится три года.

В своем Instagram мужчина периодически публикует снимки из личной жизни и время от времени показывает своим фанатам кадры со съемочной площадки.

Михаил Жонин

В 2015 году зрители увидели Михаила Жонина в образе оперативника Гнездилова, напарника Макса. С тех пор именно эта роль стала одной из самых ярких для актера и принесла ему широкую известность.

Жонин живет и работает в Киеве, преимущественно снимается в сериалах и сейчас уже не занимается озвучкой фильмов. Ранее Михаил работал над дубляжом сериалов и полнометражных картин, в частности его голосом говорил Джеймс Бонд, герои Джареда Батлера и других голливудских актеров.

Читайте Украинский сериал Крепостная начали показывать в Японии

Детали супружеской жизни исполнитель роли Гнездилова тщательно скрывает. В 2019 году Михаил создал страницу в соцсети, однако даже там не показывает никаких подробностей из личной жизни.

Ольга Олексий

В 2015 году Ольга Олексий попробовала себя в новом амплуа. Актриса, которая ранее играла драматические роли, снялась в амплуа скандалистки Елены Леонидовой. Героиня — полная противоположность Ольги, которая в жизни очень спокойная и не любит рассказывать о своем муже. В прошлом году актриса отметила 40-летие.

За время съемок Олексий часто меняла прически и экспериментировала с образами, однако строгий стиль героини соблюдался в каждом сезоне.

Андрей Саминин

Украинский актер театра, кино и дубляжа в детективе сыграл рассудительного следователя Алексея Леонидова, к которому ушла жена от экс-сотрудника полиции Макса. За время существования сериала актер почти не изменился.

Сейчас Андрею 46 лет — он живет в браке с актрисой Лесей Самаевой и воспитывает дочь Марию.

Михаил Жонин о съемках в сериале Пес

С каждым сезоном сериал Пес, режиссер которого Александр Сальников, становится все более популярным.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Михаил Жонин рассказал, как проходят съемки седьмого сезона, не устал ли он от перевоплощения в своего героя и считает ли он себя суеверным человеком.