Пятый выпуск романтического реалити-шоу Холостяк 11 начался с путешествия участниц во Львов.

Розали и Саши выпала возможность сходить с Михаилом на групповое свидание в библиотеке: он пообщался с ними двоем и лично.

Девушки жили в одном из самых презентабельных отелей города.

Свидание с Юлей

В пятом выпуске Холостяка 11 на индивидуальное свидание решилась Юля. Вместе с Михаилом она каталась на багги в лесу.

Именно ей в течение целой недели было разрешено звонить и писать холостяку по телефону, что заставило позавидовать других участниц.

На встрече девушка поделилась с Михаилом сокровенными страницами ее жизни, и это приятно поразило главного героя проекта.

Однако Холостяк 11 Михаил Заливако сознался, что Юля на самом деле еще не до конца разобралась в себе, и, вероятно, не готова к серьезным отношениям.

Дружба Джессики и Кати

Выяснилось, что Михаил не считает дружеские отношения между Катей и Джессикой нормальными, ведь девушки пришли на проект бороться за одного мужчину.

Получив сертификаты в СПА и безлимитный доступ к игристому, девушки не теряли времени и окунулись в романтический релакс.

Михаил заметил, что подружки постоянно друг другу уступают в общении. Джессика успела сделать массаж, а Катя — поплавать с Холостяком в бассейне.

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Появление Ани

Одним из самых ярких моментов пятого выпуска Холостяка стало появление Ани.

Девушка пришла на церемонию роз после 14-дневной изоляции. Она хочет лично пообщаться с Михаилом, поскольку у них было только одно онлайн-свидания.

На этот раз, в пятой серии Холостяка из проекта ушла Саша. Михаил заявил девушке в лицо, что у него нет для нее розы.

Холостяк 11 сезон

Премьера реалити Холостяк 11 сезон состоялась 5 марта на телеканале СТБ.

Главным героем этого сезона стал харьковский бизнесмен, основатель логистической компании — 31-летний Михаил Заливако.

Подробную биографию холостяка Михаила Заливака читайте на Фактах ICTV.