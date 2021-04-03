Лучшие короткометражки Docudays UA 2021

Только что завершился 18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Главный украинский осмотр произведений в сфере документалистики, который ежегодно проходит в Киеве, на этот раз перекочевал в онлайн из-за карантина.

В национальном конкурсе DOCU/UKRAINE соревновались отечественные ленты, созданные в 2019-2021 годах. Главный приз получил фильм Андрея Лисецкого Земля Ивана, раскрывающий о внутреннем мире народного художника-самоучки Ивана Приходько.

Иван — сельский художник, который творит естественное искусство, однажды попадающее в столичный Мыстецкий арсенал.

Однако столкновение народного искусства и современного мира гламурных арт-выставок не отменяет гармонии, которой удалось достичь герою фильма. Андрей Лисецкий показал, как счастье возможно в гармонии с собой, а не во внешнем успехе. Потому что успех — это вторично.

Факты ICTV выбрали еще три фильма из национальной программы, которые, по нашему мнению, непременно заслуживают внимания зрителей благодаря своей художественной и культурной ценности.

Чем дальше, тем лучше

Документальная лента Анны Ярошевич рассказывает историю парня Мишеля, мечтающего жить на природе среди карпатских долин, потому что ему надоела бюргерская жизнь в Германии.

— Я целый день за компьютером в офисе. Там только работа, работа, работа. Там все грустные, — объясняет парень.

В Украине же, где он проводит все больше времени, его привлекает жизнь фермера. Особенно Мишелю нравится разводить водяных буйволов, чей вид находится на грани вымирания. Иметь хижину, сарай, скот, пастбище, любящую жену и детей — это все, о чем мечтает парень.

Вот только не так просто уговорить немку переехать в горный поселок на Закарпатье, а местные девушки рассматривают Мишеля только как свой билет на выезд с Родины.

Режиссер Анна Ярошевич начинала в творческом объединении Вавилон’13, для которого создала десяток короткометражных документальных фильмов. Лента Чем дальше, тем лучше стала ее полнометражным дебютом, за который на фестивале в этом году она получила специальную премию имени Андрея Матросова.

Анна работала над фильмом несколько лет, наблюдая весь путь переселения Мишеля из Германии в Украину. Получилось довольно милое кино, рассказывающее историю противоположную тем, к которым мы все привыкли. Когда молодежь не бежит из украинского села, а наоборот — изо всех сил желает поселиться поближе к природе и подальше от цивилизации. Чем дальше — тем лучше.

Оптимиста Мишеля не пугает ни отсутствие опыта по уходу за животными, ни грязная работа фермера, ни отсутствие дорог и инфраструктуры, ни местные рабочие-пьяницы.

Ведь когда ты чувствуешь, что это твое, то радуешься, как ребенок — безусловно. Это светлое позитивное кино, герою которого хочется желать только удачи, потому что не каждый способен идти за своей мечтой так отчаянно, как это делает Мишель.

Соль из Бонневиля

Еще один мощный конкурсант, снятый Семеном Мозговым, который уже получал на Docudays UA два года назад приз за лучший документальный фильм История зимнего сада. В этом году Семен получил специальные награды от жюри национального конкурса DOCU/UKRAINE, а также от студенческого жюри фестиваля.

Новое произведение Семена на порядок масштабнее и выглядит как приключенческое кино. Его героям сопереживаешь по-настоящему, очень хочется, чтобы у них все получилось. Тем более, когда даже товарищи не верят в их успех.

Началась эта история в маленьком гараже на Святошино в Киеве, где проводят все свободное время Назар и Максим. Деньги и силы идут на переоснащение старого Иж-49. А все потому, что после просмотра фильма Роджера Дональдсона Самый быстрый Индиан мужчины загорелись идеей сделать самый быстрый в мире байк.

Чтобы побить мировой рекорд, им не просто нужно собрать заново мотоцикл 1951 года выпуска, но и добраться с ним в США. Ведь именно там, на дне огромного высохшего соленого озера Бонневиль в штате ЮТА, проходит самая известная трасса для установления рекордов по скорости на земле.

Наверное, у каждого в детстве среди родных или знакомых были гаражные завсегдатаи. В тяжелые времена, когда иметь Жигули считалось большим уровнем достатка, мужчины могли днями копаться под капотом авто в собственном гараже.

Кажется, ездили они меньше, чем ремонтировали и рихтовали произведения советского автопрома. А, возможно, просто убегали от повседневной жизни в отдельный мир гаражных кооперативов. Исключительно мужской, что ныне считается неуместным, учитывая вездесущую эмансипацию.

Поэтому Соль из Бонневиля выглядит раритетным кино искусственного производства, как и мотоцикл, который собрали герои. Это кино о том, как рекорды ставят не известные спортсмены, а обычные люди, у которых достаточно упрямства и настойчивости.

Ведь выдающегося результата можно достичь в любой сфере, не обязательно в высшей лиге. Каждый сам устанавливает собственный потолок ожиданий. Максимальная отметка на спидометре Иж-49 — 160 км, поэтому героям есть к чему стремиться.

Трейлер

Сказка о Коньке

Эта щемящая документальная лента посвящена волонтерам на Донбассе. Ее главный герой — монах в миру и художник Анатолий Лютюк, управляющий украинским культурным центром в Таллине. Делом его жизни в последние годы стало волонтерство, для чего мужчина регулярно посещает Украину.

Господин Лютюк очень колоритный персонаж. Живет в старинной каменной башне в центре Таллинна и распространяет украинскую культуру в Эстонии. Прежде всего, конечно, речь о церковной службе на украинском. Но кроме этого, он еще и производит собственные книги по старинной технологии, даже бумагу для них делает самостоятельно.

В своей гуманитарной миссии при поддержке МИД Эстонии мужчина не только привозит продуктовые наборы, спортинвентарь и медицинское оборудование в пострадавшие районы Донбасса.

Он также собирает истории о взаимодействии людей и животных на фронте. Истории о том, как собака спасла военных от мины, или коты предупреждали людей об артобстреле до того, как было слышно свист мин, или о ручном зайце, жившем в БМП.

Казалось бы, ну зачем оно надо Анатолию? Ведь большинство тех, кому он помогает, быстро берут продукты или деньги и уходят, им не до сказок о животных.

Однако герой, немолодой уже человек, находит в себе силы снова и снова преодолевать тысячи километров. И в руках Лютюк держит неизменного деревянного конька, ставшего героем его новой книги о добрых историях с недоброй зоны боевых действий.

Сказку о Коньке сняли Ульяна Осовская и Денис Страшный, для которых это уже не первый совместный проект в рамках общественной организации Докутолока. Их лента 2017 года Почти 10.000 избирателей вошла в конкурс документальных фильмов Варшавского кинофестиваля.

Кадры из фильма Сказка о коньке

















