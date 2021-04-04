В Нью-Йорке (США) госпитализировали рэпера DMX (Эрла Симмонса).

Адвокат музыканта Мюррей Ричман для CNN рассказал, что причиной госпитализации стал сердечный приступ. Рэпера подключили к системе жизнеобеспечения. Музыкант находится в критическом состоянии.

Адвокат отметил, что пока не готов делать какие-то прогнозы.

Со своей стороны, TMZ пишет, что 50-летний рэпер находится в больнице Уайт-Плейнс, а сердечный приступ был вызван передозировкой наркотиков.

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DMX ранее признавался, что он употребляет наркотики с 14 лет. В 2019 году рэпер находился на реабилитации.

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