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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

DMX в больнице из-за передозировки наркотиками — рэпер в критическом состоянии

В Нью-Йорке (США) госпитализировали рэпера DMX (Эрла Симмонса).

DMX

Адвокат музыканта Мюррей Ричман для CNN рассказал, что причиной госпитализации стал сердечный приступ. Рэпера подключили к системе жизнеобеспечения. Музыкант находится в критическом состоянии.

Адвокат отметил, что пока не готов делать какие-то прогнозы.

Со своей стороны, TMZ пишет, что 50-летний рэпер находится в больнице Уайт-Плейнс, а сердечный приступ был вызван передозировкой наркотиков.

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DMX ранее признавался, что он употребляет наркотики с 14 лет. В 2019 году рэпер находился на реабилитации.

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Источники: TMZ, CNN

Фото: Depositphotos

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