Украинский шоумен Дядя Жора перенес операцию на сердце.
Об этом он рассказал в видеообращении в Instagram, которое он записал в больничной палате.
— Во-первых, у меня все хорошо. Сейчас уже отхожу, все прошло, все отлично. Все спрашивают: Что случилось?. В принципе, ничего не произошло, все было планово, лег на небольшую операцию, ну как небольшую, операцию на сердце, — отметил шоумен.
DMX в больнице
В Нью-Йорке (США) госпитализировали рэпера DMX (Эрла Симмонса) с сердечным приступом. Артист пребывает в критическом состоянии.
50-летний рэпер находится в больнице Уайт-Плейнс, а сердечный приступ был вызван передозировкой наркотиков.
Фото: Дядя Жора