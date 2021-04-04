Украинский шоумен Дядя Жора перенес операцию на сердце.

Об этом он рассказал в видеообращении в Instagram, которое он записал в больничной палате.

— Во-первых, у меня все хорошо. Сейчас уже отхожу, все прошло, все отлично. Все спрашивают: Что случилось?. В принципе, ничего не произошло, все было планово, лег на небольшую операцию, ну как небольшую, операцию на сердце, — отметил шоумен.

DMX в больнице

В Нью-Йорке (США) госпитализировали рэпера DMX (Эрла Симмонса) с сердечным приступом. Артист пребывает в критическом состоянии. 50-летний рэпер находится в больнице Уайт-Плейнс, а сердечный приступ был вызван передозировкой наркотиков.

Фото: Дядя Жора