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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Наташа Тарчевська |

Сельские вести и пародия на Дорофееву: Alyona Alyona удивила новым фото топлесс

Украинский рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась новым откровенным фото, спародировав певицу Надю Дорофееву.

Ayona Alyona

На фото-коллаже справа Надя позирует топлесс: загорелая певица едва прикрывает обнаженную грудь книгой.

Alyona Alyona с присущим ей чувством юмора села в такую ​​же позу, правда, не на отдыхе, а в своей квартире.

Вместо книги рэп-исполнительница взяла газету Сельские вести.

 

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

В комментариях к публикации фото оценили десятки впечетленных поклонников: также Алене ответила и сама Надя Дорофеева.

— Моя хорошая, — тепло ответила певица.

Откровенный и одновременно смешной фото-коллаж Алены собрал уже почти 30 тыс. лайков.

Alyona Alyona и бодипозитив

В начале марта рэп-исполнительница Alyona Alyona презентовала клип Світ потребує краси, идеей которого стал бодипозитив.

В новой видеоработе певица отметила, что каждая женщина — прекрасна, независимо от роста, веса и пропорций.

В клипе снялись многие девушки разной внешности, чтобы показать обществу, что настоящая красота бывает разной, без фотошопа или ретуши.

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