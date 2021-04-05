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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Alyona Alyona рассказала о своем парне и похудении на 15 кг

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала об отказе от свиданий, угрозе сахарного диабета и своем избраннике.

Alyona Alyona рассказала о своем парне и похудении на 15 кг

В интервью программе Невероятная правда о звездах Alyona Alyona призналась, что два года не ходила на свидания и отказывалась от физических контактов. Однако сейчас в личной жизни певицы все хорошо.

Она встречается с парнем, которого зовут Андрей. Пара пока не хочет афишировать свои отношения, поэтому больше деталей Алена не рассказала.

— Мы вместе с ним относительно недавно. Это интернет-персона, и со временем он откроет свое лицо публике, — рассказала рэп-исполнительница.

Также звезда отметила, что ей писал участник шоу Холостячка Илья Рыбальченко. По словам Алены, парень хотел популярности, а не отношений. Именно поэтому завоевать сердце певицы ему не удалось.

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Alyona Alyona призналась, что вынужденно похудела на 15 килограммов из-за угрозы сахарного диабета.

— Сдала анализы и оказалось, что я за два шага от сахарного диабета второго типа. Тогда я поняла, что надо уменьшать обороты, — рассказала звезда.

Кроме своего творчества, Alyona Alyona пишет песни для других исполнителей, которые стоят несколько тысяч долларов. Композиции от певицы есть в арсенале Дмитрия Монатика, Тины Кароль и Никиты Алексеева.

Alyona Alyona поделилась откровенным фото

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась фото в бюстгальтере и продемонстрировала свою пышную грудь.

Также певица отметила, что людям не стоит стесняться своего тела. Она призывает брать пример с всех, кто не боится самовыражаться и показывать то, что хочется.

Фото: Аlyona Аlyona

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