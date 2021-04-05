Уже вскоре в Роттердаме состоится международный песенный конкурс Евровидение-2021. Согласно прогнозам букмекеров больше шансов для победы имеет представитель Мальты.
Первое место в международном прогнозе букмекеров занимает певица Destiny, которая будет представлять Мальту. Она может победить на Евровидении-2021 с вероятностью 18%.
Второе и третье место прогнозируют представителям Швейцарии и Франции соответственно. В пятерку лучших также вошли исполнители из Болгарии и Италии.
Наименьший процент достижения победы прогнозируют группе из Албании, она не меняет свои позиции и находится в конце списка — на 41 месте.
Украина поднялась в международном прогнозе букмекеров, на данный момент группа Go-A занимает 18 позицию.
Под каким номером в полуфинале выступит Украины
Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021 будет представлять электро-фолк группа Go-A.
Стало известно, что Go-A будет выступать под 15-м номером в первом полуфинале, который состоится 15 мая. Вместе с Украиной на сцену выйдут еще 15 участников.
Источник: Eurovision World