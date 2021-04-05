Украинский блогер София Стужук показала новую грудь четвертого размера после пластической операции.

В сториз на своей странице в Instagram София Стужук обнародовала видео, на котором позирует в красном нижнем белье и показывает свои пышные формы.

Девушка отметила, что ее грудь выглядит еще очень искусственно. Но несмотря на это, блогер довольна результатом операции и четвертым размером груди.

— В общем, сейчас ясно только одно: мне нужно менять все нижнее белье, которое у меня есть. Потому что у меня очень большая грудь. На самом деле я вижу, что выглядит все еще очень искусственно. Они еще очень надутые, а также присутствует огромный отек. Но скоро все будет выглядеть по-другому, — призналась Стужук.

София Стужук увеличила грудь

Украинский блогер-миллионник София Стужук увеличила грудь, несмотря на свои убеждения по поводу природной красоты. Ранее девушка призывала подписчиков принимать свое тело таким, каким оно есть.

Но после третьих родов София изменила свою точку зрения. Блогер призналась, что ее смущал внешний вид груди, поэтому ради операции девушка полетела в Стамбул.

Фото: София Стужук