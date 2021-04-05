MamaRika и VovaZiLvova

Украинская певица MamaRika и рэпер VovaZiLvova презентовали совместную песню Серце стукає, стукає, стукає.

По словам исполнителей, они хотели создать композицию, которая будет вдохновлять людей и призывать их открываться новому опыту.

MamaRika отметила, что главной причиной их дуэта является музыка и честный месседж, который сможет прикоснуться к каждому сердцу.

— Мы с Вовой знакомы еще со студенческих времен, поэтому когда он предложил совместный трек, я подозревала, что должно быть круто. Когда я непосредственно услышала саму песню — сразу согласилась, потому что это мой вайб и она меня зацепила за живое, — рассказала певица.

VovaZiLvova добавил, что в украинском шоу-бизнесе давно не было песен о любви, которые б по-настоящему впечатляли.

Также дуэт выпустил чувственный клип, в котором режиссер Александр Швец решил показать внутренний мир человека с разбитым сердцем.

Алина Паш представила альбом РозМова

Певица Алина Паш представила альбом РозМова, на который ее вдохновила экспедиция по Гуцульщине.

Новый альбом певицы насчитывает девять песен о гармонии с природой, пути к самопознанию и духовной истине.

Фото: пресс-служба