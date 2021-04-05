Украинская певица Анастасия Приходько объяснила, почему не считает себя профессиональной исполнительницей, а также прокомментировала слухи о третьей беременности.

На своей странице в Instagram Анастасия Приходько обнародовала видео, в котором поделилась впечатлениями от участия в шоу Маска.

Певица рассказала, что никогда в жизни не занималась вокалом, поэтому и не может назвать себя профессиональной певицей. Но она благодарна природе за свой редкий и необыкновенный голос в четыре октавы.

— Я люблю свой голос, он у меня такой от природы. И когда Оля Полякова говорит, что она единственная, кто обладает трема октавами в шоу-бизнесе, то я хочу сказать, что у меня их четыре. Я могу без распева взять ноту ре второй октавы, что умеют не все, — рассказала Настя.

После участия Анастасии в проекте появились слухи о ее третьей беременности. Певица опровергла эту информацию и заявила, что она сейчас не в положении.

— Не видите, что я не беременна? Не беременна! Видите, какая фигура – тоненькая, утонченная вся, — отметила певица.

Сейчас Настя работает над новой песней. Исполнительница подчеркнула, что даже карантин не помешает ей реализовать все свои творческие планы.

Приходько рассказала об изменениях во время карантина

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала об изменениях во время карантина и поделилась фото топлес.

Артистка призналась, что благодаря пандемии поняла, что ей нравятся домашние дела и уют. Также Настя почистила круг своего общения и улучшила романтические отношения с любимым человеком.

Фото: Анастасия Приходько