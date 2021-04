Ювелирная компания Фаберже выпустит яйцо к Пасхе и юбилею культового сериала Игра престолов. 17 апреля 2021 года исполнится 10 лет с момента премьеры первой серии сериала в США.

Яйцо по мотивам Игры престолов будет посвящено главной героине Дейенерис Таргариен. Оно будет украшено бриллиантами и рубинами, а внутри поместят красного дракона с расправленными крыльями. Рядом с ним будет стоять корона, которую могла бы носить Данерис, если бы заняла Золотой трон.

В создании эксклюзивного яйца участвовал главный дизайнер Фаберже и дизайнер костюмов Игры престолов. Стоимость изделия оценивается в $2,22 млн.

This April, we’re hatching a new surprise collaboration to commemorate the ten year anniversary of the award-winning @GameOfThrones, fusing our superior craftsmanship and artistic ingenuity with one of the 21st century’s most iconic TV series. #GameOfThrones #Faberge pic.twitter.com/D967RxkW7N

