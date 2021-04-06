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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Людмила Богданова |

Фаберже выпустит яйцо по мотивам Игры престолов стоимостью $2,22 млн

Ювелирная компания Фаберже выпустит яйцо к Пасхе и юбилею культового сериала Игра престолов. 17 апреля 2021 года исполнится 10 лет с момента премьеры первой серии сериала в США.

Гра престолів (1)

Яйцо по мотивам Игры престолов будет посвящено главной героине Дейенерис Таргариен. Оно будет украшено бриллиантами и рубинами, а внутри поместят красного дракона с расправленными крыльями. Рядом с ним будет стоять корона, которую могла бы носить Данерис, если бы заняла Золотой трон.

В создании эксклюзивного яйца участвовал главный дизайнер Фаберже и дизайнер костюмов Игры престолов. Стоимость изделия оценивается в $2,22 млн.

Накануне актеры сериала Игра престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями. СМИ сфотографировали пару, когда они вместе с ребенком прогуливались по улицам.

У актеров родился мальчик, эту информацию подтвердил официальный представитель Кита Харингтона.

Источник: The Hollywood Reporter

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