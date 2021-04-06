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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Фитнес, психотерапия и кураж: Полякова займется постковидной терапией украинцев

Популярная артистка Оля Полякова запускает 6 апреля свое онлаун-шоу Полявидение, чтобы помочь согражданам справится с проблемами, которые возникают во время локдауна.

Фитнес, психотерапия и кураж: Полякова займется постковидной терапией украинцев

Во время первого локдауна в Украине весной 2020 года Оля уже проводила такое шоу в себя в соцсетях. Она делала прямые эфиры, передачи и интервью со звездными гостями на разную тематику.

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Спустя год певица запускает Полявидения 2.0, так как остро чувствует потребности свое аудитории. Она займется развлекательной постковидной терапией.

В новых выпусках Полякова представит программу физических упражнений, которые помогают ей сохранять хорошую фигуру, а также поделится рабочей диетой для похудения.

Также будут проходить эфиры со звездными гостями, а также спортивными тренерами и психологами, которые Полякова всегда проводит с легкостью, чувством юмора и на кураже.

Тренировки, инсайты по питанию, оздоровительные процедуры в домашних условиях, дыхательная гимнастика, самопсихотерапия, приятные призы — главные темы в новых эфирах.

Фитнес, психотерапия и кураж: Полякова займется постковидной терапией украинцев

Полякова поддержала закон о языке

Певица Оля Полякова публично поддержала Закон о языке, согласно которому с 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна принимать посетителей на украинском.

Несмотря на то, что сама певица в повседневной жизни говорит на русском, она призывает всех украинцев выучить государственный язык и пользоваться им.

Фото: Оля Полякова

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