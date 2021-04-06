Победительница конкурса Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская призналась, как относится к пластическим операциями и рассказала о подготовке к международному конкурсу красоты Мисс Вселенная.

В одном из последних интервью Елизавета Ястремская отметила, что она с декабря активно готовится к конкурсу Мисс Вселенная, который состоится 16 мая в Майами.

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Девушка подчеркнула, что участие в конкурсе — это мечта ее детства.

— Я занимаюсь спортом, хожу на массажи, аппаратные процедуры для подтяжки кожи, посещаю солярий. Диетолог мне расписал питание. Сейчас очень слежу за своей внешностью. Когда выходишь в купальнике на такую сцену, все должно быть идеально, — призналась Елизавета.

Также Елизавета Ястремская рассказала, что никогда не делала пластических операций, поскольку ей нравится натуральная красота.

— Я категорически против ботокса, наращенных ногтей, бровей, волос. Я — за все натуральное. Мне сказали: Лиза, может, все-таки нужно нарастить волосы? Но я отказалась. Ничего не хочу в себе менять. Нравлюсь себе такой, какая я есть. Я всегда считала, что лучше иметь свои волосы, ногти и ухаживать за ними. Лучше вложу деньги в косметику, уход за волосами, чем буду наращивать непонятно что. То же самое и с зубами. Лучше свои зубы довести до идеала, чем вставлять виниры, — рассказала девушка.

Елизавета Ястремская получила визу в США

Победительнице конкурса Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавете Ястремской дали визу в США, которая нужна для участия в главном международном конкурсе красоты Мисс Вселенная.

Сначала Елизавете отказали в визе из-за того, что ее родная сестра вышла замуж за гражданина США и проживает сейчас с ним в Майами. Но визовые офицеры пересмотрели свое решение и позволили девушке отправиться на конкурс красоты.

Источник: КП

Фото: Елизавета Ястремская