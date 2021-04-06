Американская певица Кэтти Перри рассказала, что перестала брить ноги после того, как стала мамой.

На шоу American Idol, где Кэтти Перри была судьей, она призналась, что после рождения дочери, ей пришлось отказаться от большинства бьюти-процедур. Депиляция стала одной из них.

Певица публично сообщила, что не бреет ноги, и даже продемонстрировала это своему коллеге.

— Как у молодой мамы, у меня не очень много свободного времени, поэтому я перестала бриться, — сказала Кэтти.

An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ — KATY PERRY (@katyperry) April 5, 2021

Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Одна из самых популярных пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум наконец-то поженились после того, как несколько раз откладывали свадьбу.

На отдыхе папарацци сфотографировали Кэти с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки. Вероятно, свадебная церемония пары состоялась тайно, только в кругу самых близких друзей и родственников.

Орландо Блум признался, что после рождения дочери ему не хватает интимной близости с женой.

Источник: ET Online

Фото: Depositphotos