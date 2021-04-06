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Валентина Чорна |

Не хватает времени: Кэтти Перри призналась от чего отказалась после родов

Американская певица Кэтти Перри рассказала, что перестала брить ноги после того, как стала мамой.

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На шоу American Idol, где Кэтти Перри была судьей, она призналась, что после рождения дочери, ей пришлось отказаться от большинства бьюти-процедур. Депиляция стала одной из них.

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Певица публично сообщила, что не бреет ноги, и даже продемонстрировала это своему коллеге.

— Как у молодой мамы, у меня не очень много свободного времени, поэтому я перестала бриться, — сказала Кэтти.

Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Одна из самых популярных пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум наконец-то поженились после того, как несколько раз откладывали свадьбу.

На отдыхе папарацци сфотографировали Кэти с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки. Вероятно, свадебная церемония пары состоялась тайно, только в кругу самых близких друзей и родственников.

Орландо Блум признался, что после рождения дочери ему не хватает интимной близости с женой.

Источник: ET Online

Фото: Depositphotos

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