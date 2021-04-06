Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впервые вошла в список самых богатых людей в мире по версии американского журнала Forbes.

Ким Кардашьян заняла 1267-е место с состоянием в $1 млрд.

Повысить свое материальное положение с $780 млн звезде удалось благодаря двум прибыльным бизнесам — косметическому бренду KKW Beauty и одежде Skims.

Муж Кардашьян, Канье Уэст, занял 1750-е место в рейтинге Forbes. Супруги стали единственными звездами, которые попали в этот список.

Модель Кайли Дженнер, младшую сестру Ким, убрали из рейтинга самых богатых людей в мире. Forbes выяснил, что звезда завышала реальные цифры своей прибыли.

Ким Кардашьян поделилась фото в бикини

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась горячими фото, на которых позирует в бикини.

На фотографиях знаменитость загорает в черном бикини на тонких бретелях. Лежа в гамаке, Кардашьян продемонстрировала свою роскошную фигуру и пышную грудь.

Источник: Forbes

Фото: Ким Кардашьян