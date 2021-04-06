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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Стрелял в кошек и птиц на карантине: Оззи Осборн попал в новый скандал

Известный рок-исполнитель Оззи Осборн стрелял в кошек и птиц во время изоляции.

Оззи Осборн

72- летний артист сказал, что стрелять из пневматической винтовки возле своего дома в Лос-Анджелесе было “очень весело”.

— Когда я нахожусь в своем доме, я беспокоюсь, что никогда не смогу нормально выходить из него. Когда я только начал это дело, я не мог стрелять. Теперь каждую минуту появляются мертвые кошки и птицы, — рассказал Оззи Осборн.

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Оззи сказал на радиостанции, что собаки держали его в здравом уме на изоляции. На вопрос, что они делают, когда он начинает стрелять, Оззи ответил: Они сваливают.

В Одессе женщина выбросила кота с 10 этажа

В Одессе в полицию обратилась местная жительница, которая стала свидетелем жестокого обращения с животным.

57-летняя женщина выбросила с 10 этажа своего кота, потому что тот поцарапал ей руку.

Женщине грозит наказание по ч. 1 ст. 299 УК Украины — штраф от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Источник: The Sun

Фото: Depositphotos

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