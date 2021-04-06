Американский продюсер Харви Вайнштейн обжалует вынесенный ему приговор за сексуальное домогательство и изнасилование.

Вайнштейн, приговоренный более чем к 20 годам тюремного заключения в феврале 2020-го, утверждает, что суд над ним не был справедливым.

Адвокаты продюсера подали заявление в апелляционный отдел Верховного суда Манхэттена и насчитали семь оснований для снятия обвинений со своего подзащитного.

— Мы подали документ на 166 страниц, в котором изложены несколько серьезных ошибок, допущенных во время судебного разбирательства. Мы уверены, что апелляционный отдел найдет эти ошибки достаточно серьезными, чтобы требовать отмены судимости, — заявил апелляционный адвокат Вайнштейна Барри Каминс.

Секс-скандал с Харви Вайнштейном

С октября 2017 года продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах около 80 женщин.

Среди тех, кто выдвинул обвинения, были известные актрисы Гвинет Пелтроу, Анджелина Джоли, Ева Грин, Лена Хиди, Памела Андерсон и модель Кара Делевинь.

А 4 февраля 2020 года Харви Вайнштейна суд присяжных признал виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени.

Фото: Dreamstime

Источник: Hollywoodreporter