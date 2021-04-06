Народная артистка Украины Ирина Билык 6 апреля празднует день рождения. Певице исполняется 51 год. Она посвятила всю свою жизнь сцене, а поклонники благодарят ее полными залами и громкими аплодисментами.

Однако не хитами едиными, ведь в биографии Ирины Билык есть множество других интересных фактов.

По случаю дня рождения певицы, Факты ICTV создали развлекательный тест, основанный на биографии Билык.

Ирина Билык — украинская певица, композитор и телеведущая, которая родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. В пять лет она начала заниматься танцами, а в 6 лет уже была солисткой в ансамбле Солнышко.

В 1989 году приняла участие в фестивале Червона рута. Год спустя с музыкантами группы АяксЮрием Никитиным, Георгием Учайкиным и Жаном Болотовым принимала участие в создании группы Цей дощ надовго. После этого последовали и другие фестивали, в частности и заграничные, премии и успешная сольная карьера с украиноязычными хитами. Только в 2004 году вышел первый альбом на русском языке Любовь. Яд. За первые 10 дней продаж альбом стал платиновым — реализация превысила более 100 тыс. копий.

Всего певица записала 12 студийных альбомов, крайним стал Без гриму в 2017 году.

Ирина Билык официально замужем за Асланом Ахмадовым, с которым она воспитывает сына Табриза. Также у певицы есть взрослый 21-летней сын Глеб, который появился в гражданском браке с моделью Андреем Оверчуком.

Ирина Билык — Не стримуй погляд

Украинская певица Ирина Билык презентовала клип на песню Не стримуй погляд.

В основе мистического ролика Не стримуй погляд лежит история любви между мужчиной и женщиной. Над видео работал режиссер Юрий Движон.