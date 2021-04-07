Американская рэп-исполнительница Cardi B показала коллекцию сумок своей 2-летней дочери Калчер.

На странице в Instagram Cardi B обнародовала видео, на котором продемонстрировала сумки, которые покупает своей дочери.

Звезда не жалеет денег на девочку, поэтому радует ее дорогими подарками и брендовыми вещами. В 2-летней Калчер уже есть сумки от Chanel и Dior.

— Вот, что происходит, когда Бог дал девочку, о которой я всегда мечтала. Я покупаю больше для нее, чем для себя, — отметила Cardi B.

Подписчики Cardi B неоднозначно отреагировали на ролик рэп-исполнительницы. Некоторые написали, что это очень мило.

Но большинство подписчиков удивились и отметили, что это ненужная трата денег.

Что она будет делать с этими сумками?

Почему их так много? Она просто ребенок. Будь умнее!

Когда люди борются за жизнь, она тратит деньги впустую.

Она даже не сможет их носить, — пишут подписчики.

Cardi B рассказала о своем образе на Грэмми

Американская рэп-исполнительница Cardi B появилась в настоящем металлическом костюме на церемонии Грэмми 2021.

Певица призналась, что ее наряд оказался очень тяжелым. Костюм Cardi B полностью состоял из металлических вставок и весил более восьми килограммов.

Фото: Cardi B