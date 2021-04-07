Победительница конкурса красоты Люси Майно потеряла корону и титул Мисс Папуа-Новая Гвинея из-за тверк-видео в TikTok.

Комитет конкурса красоты отметил, что Люси Майно не может быть образцом для подражания из-за своих видео в социальных сетях.

Также с девушки сняли обязанности, связанные с победой в конкурсе: она исполняла роль культурного посла страны и защитника интересов женщин.

Люси Майно уже удалила со своей страницы видео, на котором демонстрирует откровенные движения. По словам бывшей Мисс Папуа-Новая Гвинея, этот случай является примером женоненавистничества в стране.

— Я уверена, что если бы общественный деятель мужского пола сделал TikTok-видео, мы бы все посмеялись над ним или даже похвалили бы его, — отметила девушка.

Елизавета Ястремская о подготовке к конкурсу Мисс Вселенная

Победительница конкурса Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская рассказала о подготовке к Мисс Вселенная и своем отношении к пластическим операциям.

Елизавета призналась, что еще с декабря активно готовится к международному конкурсу красоты, который состоится 16 мая в Майами.

Девушка занимается спортом, ходит на массажи и следит за своим питанием для того, чтобы идеально виглядеть на сцене в купальнике.

Источник: The Guardian

Фото: Люси Майно