Победительница конкурса красоты Люси Майно потеряла корону и титул Мисс Папуа-Новая Гвинея из-за тверк-видео в TikTok.
Комитет конкурса красоты отметил, что Люси Майно не может быть образцом для подражания из-за своих видео в социальных сетях.
Также с девушки сняли обязанности, связанные с победой в конкурсе: она исполняла роль культурного посла страны и защитника интересов женщин.
Люси Майно уже удалила со своей страницы видео, на котором демонстрирует откровенные движения. По словам бывшей Мисс Папуа-Новая Гвинея, этот случай является примером женоненавистничества в стране.
— Я уверена, что если бы общественный деятель мужского пола сделал TikTok-видео, мы бы все посмеялись над ним или даже похвалили бы его, — отметила девушка.
Елизавета Ястремская о подготовке к конкурсу Мисс Вселенная
Победительница конкурса Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская рассказала о подготовке к Мисс Вселенная и своем отношении к пластическим операциям.
Елизавета призналась, что еще с декабря активно готовится к международному конкурсу красоты, который состоится 16 мая в Майами.
Девушка занимается спортом, ходит на массажи и следит за своим питанием для того, чтобы идеально виглядеть на сцене в купальнике.
Источник: The Guardian
Фото: Люси Майно