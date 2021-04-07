Украинская певица Настя Каменских заинтриговала поклонников новым фото в купальнике.
Исполнительница поделилась снимком, на котором позирует в леопардовом купальнике на фоне природы. Фотографию звезда сопроводила интригующей подписью.
— Эта поездка изменит мою жизнь навсегда, — написала Настя.
Фото вызвало волну обсуждений среди поклонников певицы. Они подозревают, что Каменских беременна. Такой вывод подписчики сделали по едва заметному животу исполнительницы.
— Настя, вас можно поздравить? По-моему, у вас появился животик. Вы станете мамой? — пишут фанаты Каменских.
Сама артистка никак не комментирует предположения подписчиков.
Сейчас звезда находится в Мексике, где проходят съемки ее реалити-шоу Девочки рулят.
Каменских запускает собственное реалити-шоу
В конце марта стало известно, что Настя Каменских запускает реалити-шоу Девочки рулят. В новом проекте исполнительница поделится с поклонниками моментами своей жизни.
Также Настя обещает показать, как она отдыхала с подругами и перезагружалась после сложного периода. Певица сказала, что первая серия шоу выйдет очень скоро.
Фото: Настя Каменских