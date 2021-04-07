Украинская певица Настя Каменских заинтриговала поклонников новым фото в купальнике.

Исполнительница поделилась снимком, на котором позирует в леопардовом купальнике на фоне природы. Фотографию звезда сопроводила интригующей подписью.

— Эта поездка изменит мою жизнь навсегда, — написала Настя.

Фото вызвало волну обсуждений среди поклонников певицы. Они подозревают, что Каменских беременна. Такой вывод подписчики сделали по едва заметному животу исполнительницы.

— Настя, вас можно поздравить? По-моему, у вас появился животик. Вы станете мамой? — пишут фанаты Каменских.

Сама артистка никак не комментирует предположения подписчиков.

Сейчас звезда находится в Мексике, где проходят съемки ее реалити-шоу Девочки рулят.

Каменских запускает собственное реалити-шоу

В конце марта стало известно, что Настя Каменских запускает реалити-шоу Девочки рулят. В новом проекте исполнительница поделится с поклонниками моментами своей жизни.

Также Настя обещает показать, как она отдыхала с подругами и перезагружалась после сложного периода. Певица сказала, что первая серия шоу выйдет очень скоро.

Фото: Настя Каменских