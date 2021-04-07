Украинская певица Настя Каменских призналась, почему перестала общаться с экс-участницей группы ВИА Гра Евой Бушминой, а также рассказала о своей лучшей подруге Анне Завгородней.

В одном из последних интервью Настя Каменских призналась, что с Анной Завгородней они дружат более десяти лет. Их познакомил муж Анны и экс-участник группы Время и Стекло Позитив.

Настя искренне верит в женскую дружбу, поэтому не боится доверять секреты своей подруге. Девушки общаются каждый день, они даже выпустили совместную коллекцию одежды.

— Мы с Аней не дружим, мы с ней — сестры. Аня — это неотъемлемая часть нашей семьи и мой Леша ее обожает. Мы как мушкетеры. Мне кажется, что мы просто сошлись по характеру, поэтому нам и нравится вместе проводить время, — рассказала Настя.

Известно, что более 13-ти лет Настя Каменских дружила с Евой Бушминой. Но в 2015 году девушки перестали общаться из-за плотных графиков обеих артисток и некоторых жизненных обстоятельств.

Настя Каменских запускает реалити-шоу

Украинская певица Настя Каменских запускает реалити-шоу Девочки рулят, в котором будет делиться с поклонниками моментами из своей жизни.

Настя обещает показать отдых на тропическом острове с подругами, а также процесс перезагрузки после сложного периода.

Фото: Настя Каменских

Источник: ЖВЛ