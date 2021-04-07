Кристина Асмус рассказала о минусах популярности

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, сложно ли быть популярным человеком.

По словам Асмус, у популярности есть много положительных сторон, помимо того, что это еще и приятно. Но также есть и минусы, которыми Кристина поделилась со своими поклонниками.

Девушка рассказала, что у нее совершенно мало личного пространства, ведь выходя из дому, она уже чувствует себя на работе.

— Мои действия и покупки иногда комментируют в аптеках, магазинах и такси. Люди искренне удивляются, почему я не хочу фотографироваться возле больницы или кладбища. Также не понимают, почему мне не нравится, когда снимают исподтишка за обедом, — сказала Кристина.

Асмус вспомнила и забавную историю с таксистом, когда тот сказал, что артисты существуют только из-за зрителей.

— Однажды водитель такси мне сказал, что артисты существуют благодаря зрителю, поэтому обязаны улыбаться всегда и развлекать окружающих. Мне тогда как раз было физически плохо, я очень опаздывала и сильно нервничала, — рассказала Асмус.

Развод Асмус и Харламова

В июле 2020 года стало известно о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. 29 октября пара официально разорвала свои отношения.

По словам супругов, их чувства ослабли и они считают себя разными. Известно, что инициатором развода все же была Асмус.

Совместная дочь пары Анастасия проживает с мамой.

Фото: Кристина Асмус