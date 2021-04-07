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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Об Играх непокоренных: принц Гарри и Меган Маркл выпустят сериал для Netflix

Герцоги Сассекские Гарри и Меган объявили о выходе собственного документального сериала на платформе Netflix.

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В дебютном проекте Гарри и Меган под названием Сердце непобежденных (Heart of Invictus) будет рассказываться об участниках известного спортивного мероприятия Игры непокоренных (Invictus Games), которое состоится в Гааге в 2022 году.

В ленте покажут, как готовятся к соревнованиям бывшие и действующие военные, получившие травмы во время боевых действий.

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Такую тему сериала герцоги выбрали неслучайно, поскольку внук Елизаветы II с 2014 года является основателем и патроном Игр непокоренных.

Сериал для Netflix экранизирует компания Гарри и Меган Archewell Productions. Режиссером станет Орландо фон Айнзидель.

Принц Гарри будет исполнительным продюсером, а также появится в самом сериале.

Гарри и Меган подписали контракт с Netflix

Герцоги Сассекские Гарри и Меган подписали контракт с Netflix на несколько лет.

Они основали собственную продюсерскую компанию, которая будет производить фильмы и сериалы для эксклюзивного показа на стриминговой платформе.

Украина также будет принимать участие в Играх Непокоренных в 2022 году. Сейчас украинская сборная активно готовится к соревнованиям.

Источник: The Guardian, Netflix

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