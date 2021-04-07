Герцоги Сассекские Гарри и Меган объявили о выходе собственного документального сериала на платформе Netflix.

В дебютном проекте Гарри и Меган под названием Сердце непобежденных (Heart of Invictus) будет рассказываться об участниках известного спортивного мероприятия Игры непокоренных (Invictus Games), которое состоится в Гааге в 2022 году.

В ленте покажут, как готовятся к соревнованиям бывшие и действующие военные, получившие травмы во время боевых действий.

Такую тему сериала герцоги выбрали неслучайно, поскольку внук Елизаветы II с 2014 года является основателем и патроном Игр непокоренных.

Сериал для Netflix экранизирует компания Гарри и Меган Archewell Productions. Режиссером станет Орландо фон Айнзидель.

Принц Гарри будет исполнительным продюсером, а также появится в самом сериале.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes. Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw — Netflix (@netflix) April 6, 2021

Гарри и Меган подписали контракт с Netflix

Герцоги Сассекские Гарри и Меган подписали контракт с Netflix на несколько лет.

Они основали собственную продюсерскую компанию, которая будет производить фильмы и сериалы для эксклюзивного показа на стриминговой платформе.

Украина также будет принимать участие в Играх Непокоренных в 2022 году. Сейчас украинская сборная активно готовится к соревнованиям.

Источник: The Guardian, Netflix