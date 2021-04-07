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Каріна Зуєва |

Относится ко мне, как к королеве: Свитолина показала подарок от возлюбленного

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала подарок от своего возлюбленного, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Еліна Світоліна

Свитолина опубликовала фотографию, на которой изображен новенький внедорожник Mercedes-Benz G-класса.

— Гаэль относится ко мне, как к королеве, — написала Элина.

Цена на такую машину в Украине колеблется в районе $200-280 тыс.

На другом снимке теннисистка продемонстрировала на руке часы швейцарского бренда Hublot. Очевидно, это еще один подарок от Монфиса.

  • Элина Свитолина показала подарок от возлюбленного
  • Элина Свитолина показала подарок от возлюбленного
  • Элина Свитолина показала подарок от возлюбленного
  • Элина Свитолина показала подарок от возлюбленного
Относится ко мне, как к королеве: Свитолина показала подарок от возлюбленного / 2 фотографии

Свитолина объявила о помолвке

В начале апреля Элина Свитолина объявила о помолвке с Гаэлем Монфисом, который сделал ей предложение среди заснеженых гор.

Теннисистка намекнула, что свадьба планируется в июле 2021 года.

Об отношениях пары стало известно в январе 2019 года.

Фото: Элина Свитолина

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