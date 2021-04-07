7 апреля известному актеру, королю экшн-жанра Джеки Чану исполняется 67 лет.

Роль Джеки Чана в мировом кинематографе трудно переоценить. Он не пользуется дублерами — так звучит главный постулат актера. Джеки начинал карьеру каскадером, а сейчас он является одной из самых ярких звезд современного кинематографа.

Любитель боевых искусств выполнял опасные трюки без помощи каскадеров и любой страховки. Некоторые безумия чуть не стоили актеру жизни.

Доспехи Бога

В этом фильме Джеки должен был выполнить довольно простой трюк: прыгнуть на верхушку дерева. Однако что-то пошло не так, он промахнулся и упал на камни с высоты 12 метров.

Вследствие этого актер повредил череп. Открылось кровотечение и из ушей потекла кровь, но вовремя проведенная операция спасла ему жизнь. Сейчас дырку в черепе закрывает пластина, а правое ухо почти не слышит.

Полицейская история 2

Ловкий Джеки Чан прыгает из здания на подвижной грузовик, а с него на крышу автобуса. Затем он быстро уклоняется от вывесок магазина и прыгает в билборд, но попадает не в декоративную часть, а стеклянную.

Без травм не обошлось, небольшие осколки и порезы на лице были результатом этого трюка.

Победители и грешники

Отталкиваясь от каждой машины, бесстрашный Джеки увеличивает скорость, находясь в окружении машин. Он молниеносно прокатился под грузовиком и лег на землю, после чего над ним проехал автомобиль.

Сцена завершается аварией из 50 машин, которая длится около минуты экранного времени.

Проект А

В 1983 году на экраны вышел фильм Проект А. Эта комедия насыщена большим количеством боевых сцен и сложных трюков. Во время съемок фильма случился инцидент, который заставил понервничать всех на съемочной площадке.

Чан повис, ухватившись за стрелки железного циферблата на 18-метровой башни и сорвался (все по сценарию). Дело в том, что не было ничего, что могло смягчить падения Джеки и через несколько навесов он приземлился прямо на голову и повредил позвоночник.

Однако съемки не остановили, актеру помогли встать и он продолжил работать.

Полицейская история

В одной из сцен Чан спрыгивает с перил на шест, которая обмотана рождественскими гирляндами. Несмотря на то, что лампочки изготовлены из пластика, и он не порезался, без травм все же не обошлось.

Огни сильно нагрели сам шест, из-за чего Джеки обжег ладони. Приземлился он тоже не очень мягко, ведь высота шеста около 30 метров. Актер повредил таз и два позвонка.

В своих фильмах Джеки никогда не употребляет нецензурной лексики, он хочет быть положительной ролевой моделью для детей, кроме того Чан отказывается от ролей бандитов и убийц. Джеки хочет, чтобы и после того, как он перестанет сниматься, его помнили.

Все фильмы с Джеки Чаном посмотреть не просто, ведь актер снялся более чем в 100 кинолентах. Факты ICTV подобрали лучшие фильмы с Джеки Чаном по оценке киноплатформ и критиков.