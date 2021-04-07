Бывший муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал их развод.

Пара состояла в законных отношениях 10 лет, однако в 2019 году они развелись. У Лорак и Налчаджиоглу есть общий ребенок — девятилетняя дочь София.

По словам Мурата, он не собирается оправдываться, но признается, что после развода ему было грустно.

— По-человечески было грустно, ведь мы прожили вместе 15 лет. После определенной ситуации я остался один в чужой стране, в которую переехал ради семьи, — сказал Мурат.

Своей ошибкой бизнесмен считает заигрывания в собственном клубе с известной киевской моделью.

Видео, на котором Налчаджиоглу обнимает Яну Беляеву, мгновенно разошлось по сети.

— Очень много сплетен и разговоров. Клубы и рестораны забирают много энергии. Сейчас практически все изменилось в моей жизни. Я понял, что мне уже немало лет. Начинается перезагрузка, — признался Мурат.

Налчаджиоглу подчеркнул, что после развода с Ани Лорак у них был сложный период в общении.

— Сейчас мы уже общаемся нормально, как два взрослых человека. У нас общая дочь, которая не должна отвечать за родительские ошибки, — сказал бизнесмен.

Мурат признается, что во время карантина был сложный период, и он 10 месяцев не мог увидеть свою дочь.

Бизнесмен сказал, что несмотря на эти обстоятельства, сейчас хотя бы неделю в месяц-полтора старается проводить с Софией.

— Ежедневно мы созваниваемся три раза по видеосвязи, — сказал мужчина.

Сейчас Налчаджиоглу не одинок. Он строит отношения с 24-летней визажисткой. Также он продал все свои заведения и создал косметическую компанию.

Ани Лорак пришла на вечеринку с бывшим мужем

В начале марта Ани Лорак появилась с бывшим мужем на вечеринке у Филиппа Киркорова, которую тот устроил по случаю премьеры песни Sugar. С этим синглом Наталья Гордиенко представит Молдову на Евровидении 2021.

Певица и бизнесмен пришли под руку и мило общались, а потом вместе с дочерью Софией позировали светским фотографам.

Фото: Мурат Налчаджиоглу