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Валентина Чорна |

Грозит до 20 лет тюрьмы: Зака Эйвери арестовали за финансовые махинации

Голливудского актера Зака Эйвери арестовали по подозрению в организации финансовой пирамиды.

Грозит до 20 лет тюрьмы: Зака Эйвери арестовали за финансовые махинации

34-летний Зак Эйвери заявлял об успехах своей кинопрокатной компании 1inMM Capital LLC, таким образом обманывая инвесторов. Также актер утверждал, что сотрудничает с платформами Netflix и HBO.

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Показывая поддельные соглашения, ему удалось получить $227 млн инвестиций. Эти деньги Зак использовал для личной потребности и выплат предыдущим инвесторам в стиле классической финансовой пирамиды.

За мошенничество с использованием электронных средств связи Заку Эйвери грозит до 20 лет тюрьмы. Пока актера освободили под залог в $1 млн.

Что известно о Заке Эйвери

Голливудского актера Зака Эйвери можно увидеть в фильмах Ярость, Человек, который смеется, Хребет дьявола.

Свою компанию актер создал в 2013 году, она занимается прокатом фильмов в Латинской Америке.

Источник: People

Фото: Pexels

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