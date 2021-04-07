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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Звезда сериала Кухня Екатерина Кузнецова выходит замуж

Украинская актриса и звезда сериала Кухня Екатерина Кузнецова выходит замуж. Избранником девушки стал российский бизнесмен и серфингист Максим Аплин.

Екатерина Кузнецова с женихом

Радостную новость Екатерина Кузнецова сообщила на своей странице в Instagram.

Актриса обнародовала фото, на котором позирует вместе со своим любимым и показывает кольцо на безымянном пальце левой руки.

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Пара познакомилась четыре года назад на Шри-Ланке.

До встречи с Максимом девушка была замужем за российским актером Евгением Прониным. Через полгода брака пара разошлась из-за противоположных взглядов на ситуацию на востоке Украины.

Что известно о Екатерине Кузнецовой

Украинской актрисе Екатерине Кузнецовой 33 года. Она дочь экс-игрока киевского Динамо Олега Кузнецова и украинской легкоатлетки Аллы Борисенко.

Девушка известна по ролям в сериалах Кухня, Родком, Знахарь и фильме Война полов. Кузнецова уже пять лет живет и строит карьеру в Москве.

Фото: Екатерина Кузнецова

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