Украинская актриса и звезда сериала Кухня Екатерина Кузнецова выходит замуж. Избранником девушки стал российский бизнесмен и серфингист Максим Аплин.
Радостную новость Екатерина Кузнецова сообщила на своей странице в Instagram.
Актриса обнародовала фото, на котором позирует вместе со своим любимым и показывает кольцо на безымянном пальце левой руки.
Пара познакомилась четыре года назад на Шри-Ланке.
До встречи с Максимом девушка была замужем за российским актером Евгением Прониным. Через полгода брака пара разошлась из-за противоположных взглядов на ситуацию на востоке Украины.
Что известно о Екатерине Кузнецовой
Украинской актрисе Екатерине Кузнецовой 33 года. Она дочь экс-игрока киевского Динамо Олега Кузнецова и украинской легкоатлетки Аллы Борисенко.
Девушка известна по ролям в сериалах Кухня, Родком, Знахарь и фильме Война полов. Кузнецова уже пять лет живет и строит карьеру в Москве.
Фото: Екатерина Кузнецова