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Валентина Чорна |

Без пышного празднования: как пройдет свадьба Арианы Гранде

Американская певица Ариана Гранде готовится к свадьбе с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. Инсайдеры рассекретили, как будет проходить свадебная церемония пары.

Ариана Гранде

Стало известно, что 27-летняя Гранде не хочет пышного празднования и большого количества гостей.

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Свадебная церемония пары должна состояться в начале лета. Однако влюбленных смущает пандемия коронавируса, поэтому они хотят дождаться более спокойной ситуации в мире.

— Они смотрели места в нескольких городах, но, скорее всего, выберут Калифорнию. Они хотят очень скромную церемонию. Официально ничего не произойдет, пока это не будет безопасно, — сообщает источник.

По словам инсайдеров, Ариана и Далтон по-настоящему влюбленные в друг друга.

— Они одержимы друг другом и проводят вместе почти все время. Он безумно ее любит и делает по-настоящему счастливой. Все родные и друзья Арианы обожают его, — говорится в источнике.

Ариана Гранде выходит замуж

Американская певица Ариана Гранде выходит замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса.

В конце декабря 2020 звезда потрясла новостью о помолвке. На своей странице в Instagram Ариана поделилась фото кольца и совместными фотографиями с любимым. Известно, что кольцо артистки с бриллиантами и жемчужиной оценивают в $350 тыс.

Источник: Us Weekly

Фото: Getty images

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