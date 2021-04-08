Известный американский актер Уолтер Олкевич умер. Ему было 72 года.
Известием о потере поделился его сын Зак. По предварительной информации, Уолтер Олкевич умер во сне.
Звезда культового сериала 1990-х Твин Пикс последние 20 лет лечил свое колено.
Во время одной из операций в организм попала инфекция, и вскоре после этого Уолтер Олкевич был прикован к постели.
Проблемы со здоровьем заставили Олкевича завершить свою 40-летнюю актерскую карьеру.
Кем был Уолтер Олкевич
Актер Уолтер Олкевич больше всего запомнился своей ролью канадского преступника Жака Рено в сериале Твин Пикс.
Впоследствии он снялся в фильме-продолжении Твин Пикс: Сквозь огонь и ремейке сериала 2017 года.
Кинодебют Уолтера Олкевича состоялся в картине Стивена Спилберга Тысяча девятьсот сорок первый (1979), а в целом актер снялся более чем в 30-х фильмах.
Источник: Hollywood Reporter