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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Наташа Тарчевська |

Был прикован к постели: умер актер сериала Твин Пикс Уолтер Олкевич

Известный американский актер Уолтер Олкевич умер. Ему было 72 года.

Был прикован к постели: умер актер сериала Твин Пикс Уолтер Олкевич

Известием о потере поделился его сын Зак. По предварительной информации, Уолтер Олкевич умер во сне.

Звезда культового сериала 1990-х Твин Пикс последние 20 лет лечил свое колено.

Во время одной из операций в организм попала инфекция, и вскоре после этого Уолтер Олкевич был прикован к постели.

Проблемы со здоровьем заставили Олкевича завершить свою 40-летнюю актерскую карьеру.

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Кем был Уолтер Олкевич

Актер Уолтер Олкевич больше всего запомнился своей ролью канадского преступника Жака Рено в сериале Твин Пикс.

Впоследствии он снялся в фильме-продолжении Твин Пикс: Сквозь огонь и ремейке сериала 2017 года.

Кинодебют Уолтера Олкевича состоялся в картине Стивена Спилберга Тысяча девятьсот сорок первый (1979), а в целом актер снялся более чем в 30-х фильмах.

Источник: Hollywood Reporter

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