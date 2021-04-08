Телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как открыл для себя мир эротики в восьмом классе.

По словам Остапчука, у всех мальчиков с его класса были игральные карты с голыми девушками. Шоумену досталась бубновая шестерка.

— Не помню, почему именно бубновая шестерка, но она была сильно затертая. Видно, что досталась от старшеклассников. Мы тогда всю колоду поделили между собой, — сказал Владимир.

Телеведущий также вспомнил, как вместе с братом прятал от родителей журнал с голыми моделями в уборной.

— Брат спрятал журнал между баком и стеной. А он ведь мокрый, и когда вода в него набирается, то он расширяется. Попытки достать его провалились из-за того, что он размок. Возможно, он до сих пор там, прижатый к стене, — рассказал Остапчук.

Андрей Джеджула отказался от секса

Телеведущий Андрей Джеджула рассказал, что решил отказаться от секса. По словам шоумена, временный целибат поможет проверить силу воли.

Ведущий посоветовал во время Великого поста направить свою энергию в духовное развитие — привести мысли в порядок, осознать свои намерения, цели и планы.

Также он посоветовал никогда не становиться заложниками своих желаний.

Фото: Владимир Остапчук