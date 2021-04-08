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Валентина Чорна |

Милая и наивная девочка: Леся Никитюк показала, как выглядела в девятом классе

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась архивным фото. Звезда показала, как выглядела в девятом классе.

Леся Никитюк

На своей странице в Instagram Леся Никитюк обнародовала фотографию из выпускного альбома. В кадре телеведущая позирует в белой кофточке и джинсовой куртке. На шее у девушки деревянное ожерелье.

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Свой образ Леся довершила легким макияжем и прической с накрученными волосами.

— Девятиклассница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас, — написала телеведущая.

В комментариях подписчики начали активно обсуждать архивное фото Леси. Меньше чем за сутки фотография собрала более 200 тыс. лайков.

Поклонники обратили внимание на челку телеведущей и отметили, что у всех есть такие смешные фото.

Леся Никитюк рассказала о своем страхе

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о своей фобии и случае, когда чуть не потеряла руку.

Леся опубликовала фото рядом с лошадью и призналась, что безумно боится этих животных. В жизни телеведущей были опасные случаи, связанные с лошадьми.

Фото: Леся Никитюк

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