Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый альбом Galas, а также кардинально изменила цвет волос.

Galas — это второй альбом певицы, который она создала год назад на Бали. Alyona Alyona отметила, что этой работой начинает новый этап своего творчества.

Главной особенностью альбома Galas являются коллаборации с международными и украинскими исполнителями. Новый проект артистки насчитывает 15 треков.

— Сегодня я представляю новую себя. Я начинаю новый этап своего творчества, что будет показано, как во внутреннем, так и во внешнем образе. Вместе с командой мы хотим обновить свою историю. Мы запускаем Galas, — сказала певица.

В сториз на своей странице в Instagram Alyona Alyona отметила, что внешние изменения дополняют внутренние.

Именно поэтому певица решила изменить имидж и перекрасить волосы в розовый и фиолетовый цвета.

Alyona Alyona рассказала о своем парне

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своем избраннике, отказе от свиданий и угрозе сахарного диабета.

Певица призналась, что два года отказывалась от свиданий и физических контактов. Однако сейчас Alyona Alyona встречается с парнем Андреем. Влюбленные пока не хотят афишировать свои отношения, поэтому больше деталей Алена не рассказала.

Фото: Аlyona Аlyona