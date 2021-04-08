PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Певица Alyosha прошла курсы домедицинской помощи

Украинская певица Alyosha прошла курсы домедицинской помощи и отметила, что в современных реалиях это крайне необходимо.

Певица Alyosha

На странице в Instagram Alyosha поделилась фото, на котором позирует с сертификатом в руках.

Певица подчеркнула, что медицинская осведомленность — это обязательное звено в образовании каждого из нас.

Читайте
Начинаю новый этап творчества: Alyona Alyona выпустила альбом Galas

Поэтому звезда хочет всех подтолкнуть также пройти подобные курсы.

— Воспитатели в детских садах, учителя, мамы, папы, вообще все должны знать эти основы, чтобы иметь возможность помочь друг другу, а особенно нашим детям, в критических случаях.

Оказать первую помощь до приезда врачей и проявить милосердие, добро, более того, возможно, спасти жизнь! — написала Alyosha.

В комментариях поклонники поддержали певицу и отметили, что в период пандемии коронавируса такие курсы актуальны, как никогда.

Alyosha третий раз стала мамой

Украинская певица Alyosha родила третьего ребенка и поделилась семейным фото.

Артистка замужем за фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей с 2013 года. Супруги воспитывают двух сыновей и дочь.

Фото: Alyosha

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка