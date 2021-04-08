Украинская певица Alyosha прошла курсы домедицинской помощи и отметила, что в современных реалиях это крайне необходимо.
На странице в Instagram Alyosha поделилась фото, на котором позирует с сертификатом в руках.
Певица подчеркнула, что медицинская осведомленность — это обязательное звено в образовании каждого из нас.
Поэтому звезда хочет всех подтолкнуть также пройти подобные курсы.
— Воспитатели в детских садах, учителя, мамы, папы, вообще все должны знать эти основы, чтобы иметь возможность помочь друг другу, а особенно нашим детям, в критических случаях.
Оказать первую помощь до приезда врачей и проявить милосердие, добро, более того, возможно, спасти жизнь! — написала Alyosha.
В комментариях поклонники поддержали певицу и отметили, что в период пандемии коронавируса такие курсы актуальны, как никогда.
Alyosha третий раз стала мамой
Украинская певица Alyosha родила третьего ребенка и поделилась семейным фото.
Артистка замужем за фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей с 2013 года. Супруги воспитывают двух сыновей и дочь.
Фото: Alyosha