Украинская певица Alyosha прошла курсы домедицинской помощи и отметила, что в современных реалиях это крайне необходимо.

На странице в Instagram Alyosha поделилась фото, на котором позирует с сертификатом в руках.

Певица подчеркнула, что медицинская осведомленность — это обязательное звено в образовании каждого из нас.

Поэтому звезда хочет всех подтолкнуть также пройти подобные курсы.

— Воспитатели в детских садах, учителя, мамы, папы, вообще все должны знать эти основы, чтобы иметь возможность помочь друг другу, а особенно нашим детям, в критических случаях. Оказать первую помощь до приезда врачей и проявить милосердие, добро, более того, возможно, спасти жизнь! — написала Alyosha.

В комментариях поклонники поддержали певицу и отметили, что в период пандемии коронавируса такие курсы актуальны, как никогда.

Alyosha третий раз стала мамой

Украинская певица Alyosha родила третьего ребенка и поделилась семейным фото.

Артистка замужем за фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей с 2013 года. Супруги воспитывают двух сыновей и дочь.

Фото: Alyosha