Alyona Alyona снялась обнаженной, едва прикрывшись украинским флагом — ФОТО

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona спародировала фотосессиию американской певицы Lizzo.

Артистка опубликовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной, едва прикрыв тело украинским флагом.

Такой же кадр есть и у исполнительницы Lizzo. На фотографии девушка прикрыла свою наготу американским флагом.

— Когда начинают измерять объемы патриотизма — я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом? — спросила Alyona Alyona у своих подписчиков.

Мнения поклонников разошлось — шутку оценили не все.

— Однозначно не наматывание государственного символа на обнаженное тело. Это не красиво. О каком патриотизме может идти речь? Не для того мы вели борьбу за свою символику, — разозлились подписчики.















Это не патриотизм! Обнаженная Alyona Alyona завернулась во флаг и нарвалась на критику / 4 фотографии

Alyona Alyona выпустила новый альбом

Сегодня, 8 апреля, Alyona Alyona выпустила новый альбом Galas, а также заявила о новом этапе в своем творчестве.

Galas — это второй альбом певицы, который она создала год назад на Бали. Основной особенностью альбома являются коллаборации с разными исполнителями.

Новый проект артистки насчитывает 15 треков.

Фото: Аlyona Аlyona