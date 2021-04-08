Alyona Alyona снялась обнаженной, едва прикрывшись украинским флагом — ФОТО

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona спародировала фотосессиию американской певицы Lizzo.
Артистка опубликовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной, едва прикрыв тело украинским флагом.
Такой же кадр есть и у исполнительницы Lizzo. На фотографии девушка прикрыла свою наготу американским флагом.
— Когда начинают измерять объемы патриотизма — я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом? — спросила Alyona Alyona у своих подписчиков.
Мнения поклонников разошлось — шутку оценили не все.
— Однозначно не наматывание государственного символа на обнаженное тело. Это не красиво. О каком патриотизме может идти речь? Не для того мы вели борьбу за свою символику, — разозлились подписчики.
Alyona Alyona выпустила новый альбом
Сегодня, 8 апреля, Alyona Alyona выпустила новый альбом Galas, а также заявила о новом этапе в своем творчестве.
Galas — это второй альбом певицы, который она создала год назад на Бали. Основной особенностью альбома являются коллаборации с разными исполнителями.
Новый проект артистки насчитывает 15 треков.
Фото: Аlyona Аlyona