В особняк принца Гарри и его жены Меган Маркл девять раз менее чем за год приезжала полиция.
В июле 2020 года герцоги Сассекские переехали жить в Калифорнию, за это время из их дома было совершено девять звонков правоохранителям.
Известно, что первые четыре звонка были сразу же после переезда Гарри и Меган в Монтесито. Три из них из-за срабатывания сигнализации на рассвете.
После этого ситуация дважды повторилась в августе и ноябре.
Также накануне Рождества в поместье пары проник 37-летний Николас Брукс, которого задержали. Впоследствии мужчину отпустили.
Последний звонок был 16 февраля 2021 года.
Представители герцогов Сассекских от комментариев отказались.
Принц Гарри и Меган Маркл выпустят сериал
Герцоги Сассекские Гарри и Меган объявили о выходе документального сериала на платформе Netflix.
В проекте под названием Сердце непобежденных будет рассказываться об участниках спортивного мероприятия Игры непокоренных, которое состоится в Гааге в 2022 году.
Известно, что режиссером картины станет Орландо фон Айнзидель. Принц Гарри будет исполнительным продюсером, а также появится в самом сериале.