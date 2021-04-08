В особняк принца Гарри и его жены Меган Маркл девять раз менее чем за год приезжала полиция.

В июле 2020 года герцоги Сассекские переехали жить в Калифорнию, за это время из их дома было совершено девять звонков правоохранителям.

Известно, что первые четыре звонка были сразу же после переезда Гарри и Меган в Монтесито. Три из них из-за срабатывания сигнализации на рассвете.

После этого ситуация дважды повторилась в августе и ноябре.

Также накануне Рождества в поместье пары проник 37-летний Николас Брукс, которого задержали. Впоследствии мужчину отпустили.

Последний звонок был 16 февраля 2021 года.

Представители герцогов Сассекских от комментариев отказались.

Принц Гарри и Меган Маркл выпустят сериал

Герцоги Сассекские Гарри и Меган объявили о выходе документального сериала на платформе Netflix.

В проекте под названием Сердце непобежденных будет рассказываться об участниках спортивного мероприятия Игры непокоренных, которое состоится в Гааге в 2022 году.

Известно, что режиссером картины станет Орландо фон Айнзидель. Принц Гарри будет исполнительным продюсером, а также появится в самом сериале.