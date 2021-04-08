Украинская певица Настя Каменских презентовала первую серию своего реалити-шоу Девочки рулят.

Съемки шоу Насти Каменских проходят в Мексике в городе Тулум, куда звезда отправилась со своей мамой Лидой, лучшей подругой Аней, помощницами Илоной и Лерой, а также единственным мужчиной — оператором Романом.

Известно, что сезон Девочки рулят будет состоять из 10 серий. Это формат digital-реалити, который объединяет в себе элементы YouTube-блога и телевизионного шоу.

— Давно я не выпускала блог, но знаю, что вы очень его любите. Сложно успевать самой все снимать и ловить важные моменты. Именно поэтому я решила, что эту поездку-перезагрузку, которая так важна нам, я буду показывать в формате реалити, чтобы не упустить ни одного важного момента и поделиться с вами всем — даже самым неожиданным, — сказала Каменских.

По словам исполнительницы, в этой поездке было много неожиданных моментов. Начиная с поспешных сборов, заканчивая удаленной работой и не всегда приятными сюрпризами.

Также Настя упомянула и о своем муже Потапе, который с трудом, но пониманием отпустил ее в Мексику.

— Леша тоже пересмотрел все свои рабочие планы, чтобы быть ближе ко мне. Но я хотела сделать перезагрузку-девичник, он конечно же дал нам возможность побыть на вилле нашей девичьей командой и сделать все, что нам было так важно. Условие быть на расстоянии, хоть и на одном континенте, давалось непросто, — сказала Настя.

В первой серии реалити Девочки рулят можно увидеть, как певица сообщила о поездке своим подругам, а также, как отреагировал на эту новость ее муж.

Раскроются и детали путешествия — какое событие подтолкнуло Настю улететь в Мексику, с какими трудностями столкнулись девочки и где они будут жить.

Известно, что новые серии шоу будут выходить каждый вторник и четверг на YouTube-канале Насти Каменских.

Каменских презентовала новый клип

В середине марта Настя Каменских презентовала новый клип на песню Девочки рулят. Этот трек — манифест всех отрывных девчонок.

Видеоролик снят в ярких красках. Он переносит в мир где живут сильные, дерзкие, уверенные в себе девушки, которые будто бы только что сошли с обложек топовых журналов начала 2000-х.

В клипе вместе с Каменских снялись Леся Никитюк, Даша Астафьева, Таня Парфильева и лучшая подруга Насти Анна Завгородняя.

Фото: Настя Каменских