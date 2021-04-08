Украинский телеведущий Никита Добрынин признался, почему развелся с первой женой и рассказал, как готовится к будущему пополнению в семье.

Никита Добрынин женился на ведущей Евгении Головиной, когда ему было 24 года. В одном из последних интервью телеведущий рассказал, что именно возраст и отсутствие опыта стали причинами их развода. Первый брак Никиты длился четыре года.

— Я был ребенком. И к определенным моментам семейной жизни я был еще не готов. И, наверное, стоило через это пройти, — сказал Никита.

Свою настоящую любовь телеведущий нашел на романтическом реалити-шоу Холостяк 9.

Летом 2020 года он женился на блогере Даше Квитковой, а уже в этом году супруги ждут пополнения в семье.

Никита признался, что стремится обеспечить своему малышу лучшее будущее и хочет быть хорошим примером для него.

Также Добрынин рассказал, что он достаточно эмоциональный человек. Поэтому, чтобы избежать конфликтов с женой, он идет в тренажерный зал или выходит на прогулку.

Главные правила Никиты в отношениях — всегда обсуждать все проблемы и не держать эмоций в себе.

Даша Квиткова рассекретила дорогой подарок от мужа

Блогер Даша Квиткова рассказала о подарке, который подготовил ее муж Никита Добрынин перед рождением первенца.

Даша призналась, что Никита очень счастлив, что скоро станет отцом. Именно поэтому он решил порадовать любимую и подарить ей автомобиль.

Источник: ЖВЛ

Фото: Никита Добрынин