Принц Филипп и королева Елизавета II — история отношений

Принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке 73 года. Это самый длинный королевский союз в истории Великой Британии. Об отношениях пары и секретах их супружеской жизни — читайте на Фактах ICTV.

Знакомство принца Филиппа и королевы Елизаветы II состоялось в 1934 году, когда Лилибет было всего восемь лет, а Филиппу — 13. Они встретились на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве.

Следующая их встреча состоялась через пять лет и именно тогда между Филиппом и Елизаветой завязались романтические отношения.

Во время Второй мировой войны Филипп служил в британском флоте, а в отпуск приезжал в Лондон, чтобы увидеться с любимой.

В 1946-м году, когда Филипп вернулся с войны, он официально попросил руки Елизаветы в ее отца, Георга VI.

Филиппу пришлось отказаться от всех своих прошлых титулов, принять британское подданство и сменить конфессию — с православного христианства он перешел в протестантских веру.

Пышная свадьба пары состоялось в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года.

У Елизаветы и Филиппа четверо детей. Их первенец, наследник престола принц Чарльз, родился ровно через год после свадьбы.

Через два года, в 1950-м, на свет появилась принцесса Анна. После этого Елизавета II взошла на престол и полностью погрузилась в свои новые обязанности.

Третий ребенок пары, принц Эндрю, родился в 1960 году. А через четыре года на свет появился принц Эдвард.

Королева Елизавета не раз трогательно говорила, что именно принц Филипп был ее главной поддержкой и опорой все эти годы.

А герцог Эдинбургский секретом счастливого брака называл то, что у каждого из них есть свои интересы и увлечения.

Но несмотря на идеальные отношения, принцу Филиппу неоднократно приписывали романы с известными актрисами, балеринами, журналистками и писательницами.

А когда герцог отправился в пятимесячное плавание, в прессе стали появляться заметки о том, что в каждом порту экипаж устраивает вечеринки и развлекается с местными девушками. Однако никакого подтверждения этому так и не нашлось.

Сама королева Елизавета II никогда не комментировала слухи, вокруг предполагаемых измен Филиппа.

7 фактов о принце Филиппе

Герцог Эдинбургский принц Филипп умер за два месяца до своего 100-летия.

Подборку интересных фактов о муже королевы Елизаветы II — читайте на Фактах ICTV.

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