Андре Тан показал базовые сумки и обувь — ФОТО

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, какие сумки и обувь стоит покупать.

По словам Андре Тана, базовые сумки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы — это шоппер, клатч и кросс-боди.

— В шоппер влезет и ноутбук, и бутерброд — идеальный спутник для походов на работу или поездок за город на выходные, — сказал кутюрье.

Клатч дизайнер советует использовать во время вечерних выходов в ресторан или на свадьбу.

Кросс-боди должна быть среднего размера и обязательно с длинным ремнем. Такую сумку можно носить как на плече, так и через плечо.











Андре Тан рассказал, какие сумки и обувь должны быть в базовом гардеробе / 3 фотографии

Также Андре Тан рассказал, какая обувь является базовой. По словам модельера, новые туфли — это как лекарства, на которых не экономят.

Кутюрье советует присмотреться к лодочкам, ведь это обувь, которую можно носить как на работу, так и в ресторан.

— Каблук в лодочках должен быть от 5 до 10 см. Выбирайте именно бежевые. Они подойдут под все, — сказал Андре Тан.

Дизайнер считает базовой обувью и босоножки. Он советует выбирать модель с тонкими ремешками.

Кроссовки, кеды и сникерсы должны быть светлыми. Кутюрье призывает находить баланс между удобством и женственностью.



















Андре Тан рассказал, какие сумки и обувь должны быть в базовом гардеробе / 5 фотографий

Также Андре Тан упомянул сандали, лоферы, оксфорды, монки, челси, ботильоны, сапоги, ботинки и другое.

Модельер подчеркнул, что все должно быть в нейтральных оттенках — черный, серый, белый, молочный, шоколадный, коричневый.

Андре Тан рассказал, каких вещей стоит избегать

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи испортят образ. Модельер подчеркнул, что стоит отказаться от колготок с неуместным принтом. Также кутюрье выразил свое мнение относительно подделок и пренебрежения аксессуарами.

Андре Тан отметил, что не менее важно соблюдать специальные правила ухода за одеждой.

Фото: Андре Тан, Unsplash