Американская певица Бритни Спирс вакцинировалась от Covid-19 и рассказала о своем самочувствии.

На странице в Instagram Бритни Спирс обнародовала видео, в котором поделилась деталями прививки от коронавируса.

Вместе с певицей в ролике появился ее бойфренд Сэм Асгари, который, похоже, также вакцинировался.

Бритни призналась, что она боялась делать прививку из-за негативных отзывов в интернете. Однако оказалось, что это не больно. Звезда отметила, что после процедуры чувствует себя хорошо.

— В сети люди говорили, что это очень неприятно. Говорили, что это похоже на пулю, которая заходит тебе в руку. Нет, ничего подобного, я даже ничего не почувствовала. Со мной все хорошо, и я надеюсь, что так будет и дальше, — призналась Бритни.

Бритни Спирс прокомментировала фильм о себе

Американская певица Бритни Спирс прокомментировала фильм Framing Britney Spears о своей личной жизни.

Бритни призналась, что смотрела не весь фильм, а только его часть. Певицу обеспокоило то, в каком свете ее там представили. Спирс отметила, что после просмотра она плакала две недели.

Среди известных звезд, которые уже сделали прививки от Covid-19 — Шэрон Стоун, Арнольд Шварценеггер, Мэрайя Кэри, Энтони Хопкинс и Оливер Стоун.

Фото: Getty images