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Валентина Чорна |

Мы в этой жизни только гости: Пугачева выпустила клип к фильму Чернобыль

Российская певица Алла Пугачева выпустила клип к фильму Чернобыль, в котором эмоционально прочитала стихотворение Татьяны Снежиной Мы в этой жизни только гости.

Алла Пугачова

Режиссером новой картины Чернобыль стал российский актер, сценарист и продюсер Данила Козловский. Алла увидела фильм одной из первых и решила записать трогательное видео.

В ролике певица сидит в пустом зале кинотеатра, смотрит фильм и читает стихотворение.

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На своей странице в Instagram Максим Галкин рассказал, что трагедия, которая произошла в Чернобыле, всегда имела особое значение для Аллы Пугачевой.

— Для Аллы это не просто хороший фильм — это часть ее жизни. В далеком 1986-м году Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбе ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии.

Риск был велик. Она могла отказаться, но все же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души, — написал Галкин.

Пугачева сыграла на рояле с сыном

Российская певица Алла Пугачева сыграла на рояле с сыном и покорила сеть своим внешним видом.

На странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором учит 7-летнего сына Гарри играть на инструменте.

Поклонники отметили, что Гарри очень талантливый мальчик. Также подписчики обратили внимание на великолепный внешний вид Пугачевой в коротком черном платье.

Фото: Depositphotos

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