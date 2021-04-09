Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) презентовала новый альбом под названием #Особисте.

В альбом исполнительницы вошло шесть треков, которые объединены интимной тематикой. В этом релизе Яна экспериментирует с посылом и лирикой.

Саунд-продюсером альбома стал Роман Черенов. Известно, что большинство песен с ЕР #Особисте ждали публикации два-три года.

— Это Jerry Heil, которую знали лишь те, кто был со мной до трека #Охрана_отмєна, — сказала певица.

Также исполнительница презентовала шесть видео и рассказала о каждой песне.

#Девочка_любовь

Исполнительница рассказала, что ни с кем не встречалась дольше нескольких месяцев.

— А вот эти двое из моей песни, опьяненные чувствами, на максимальной скорости летели как раз три года. Говорят, третий год — самый сложный. По крайней мере, именно так произошло у персонажей трека #Девочка_любовь, — сказала Jerry Heil.

#Не_ори_мам

По словам Яны, мама ее воспитывала так, чтобы она никогда не смотрела на женатых мужчин. На фоне этого исполнительница призналась, что всю жизнь боялась быть привлекательной.

#Овердружба_недосекс

25-летняя Jerry Heil призналась, что никогда не влюблялась, однако летом она была на грани этого чувства.

— Летом кое-что изменилось, я что-то подобное почувствовала. Но мне показалось. Потому что #Овердружба_недосекс — это ни то, ни другое, — сказала Яна.

#Lullaby (#Колискова)

Jerry Heil считает, что когда у тебя в голове есть идеал будущего партнера, сложно не примерить его на каждого, кто может подойти на эту роль. Но по итогу окажется, что человек не такой, каким ты себе его представлял.

#Голою

Певица поделилась мнением, что классно, когда партнер снимает с тебя глазами не только одежду, но и комплексы, детские и взрослые страхи, социальные маски.

— Он знает тебя чистой, настоящей, голой. Главное — проверяй свои чувства. Но не обнажив душу, не узнаешь, кто действительно любит ее без одежды, — сказала Яна.

#Особисте

Эта песня про интимные чувства и душевный коннект. Второй куплет трека исполнительница поет на английском.

— Писалась потоком: первый куплет и припев пришли ко мне в шумном метро, где даже своих мыслей не слышно. Второй же куплет написался после того, как я прожила сценарий первого, будто действительно предсказала, — поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil подарили землю в Шотландии

Певица Jerry Heil получила британский титул леди. Своим поклонникам Яна рассказала, что ей подарили землю в Шотландии, что дало ей возможность официально титуловаться как леди.

Известно, что девушке презентовали 30 кв. см земли. Подписчики с юмором отнеслись к новости звезды.

Фото: Jerry Heil