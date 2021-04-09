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Каріна Зуєва |

Перевоплощение в мужчину и страстный поцелуй: Тина Кароль презентовала новый клип

Украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню Хороший парень.

Тина Кароль

Трек Хороший парень — это второй сингл из нового альбома Тины Кароль. В видеоклипе звезда предстала в образе парня.

Режиссером ролика стал Инди Хейт. По его словам, он хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом, может держать внимание зрителей на протяжении всего видео.

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Известно, что несмотря на сложность выполнения движений в манере танца хип-хоп, в клипе Тина снималась без дублера.

Тина Кароль выпустила новый альбом

В начале апреля Тина Кароль презентовала альбом Красиво. В него вошло семь песен.

Все треки звезда исполнила сольно. Также она подчеркнула, что премьера этого альбома очень важна для нее.

Фото: Depositphotos

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