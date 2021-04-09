Украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню Хороший парень.
Трек Хороший парень — это второй сингл из нового альбома Тины Кароль. В видеоклипе звезда предстала в образе парня.
Режиссером ролика стал Инди Хейт. По его словам, он хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом, может держать внимание зрителей на протяжении всего видео.
Известно, что несмотря на сложность выполнения движений в манере танца хип-хоп, в клипе Тина снималась без дублера.
Тина Кароль выпустила новый альбом
В начале апреля Тина Кароль презентовала альбом Красиво. В него вошло семь песен.
Все треки звезда исполнила сольно. Также она подчеркнула, что премьера этого альбома очень важна для нее.