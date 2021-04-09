Американский рэпер DMX умер на 50-м году жизни. Неделю назад он был госпитализирован после передозировки наркотиками.

Хип-хоп исполнитель DMX умер в одной из больниц Нью-Йорка после нескольких дней на аппарате жизнеобеспечения.

В начале апреля рэпера госпитализировали после сердечного приступа, вероятно вызванного передозировкой наркотиками.

О трагедии сообщил представитель семьи знаменитости.

— Он любил свою семью всем сердцем, и мы ценим время, проведенное с ним. Его музыка вдохновляла большое количество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно, — сказал представитель.

Что известно о DMX

Рэпер DMX входит в пятерку самых успешных хип-хоп исполнителей в США. Общий тираж его записей превышает 23 млн копий. Пять альбомов рэпера занимали первые места в чарте Billboard 200.

Также DMX снялся в нескольких фильмах, самые известные из которых — Ромео должен умереть, Сквозные ранения и От колыбели до могилы.

Фото: Getty images

Источник: Pitchfork